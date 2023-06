Jennifer Garner und Ben Affleck: Ende des Patchwork-Dramas?

Was ihre jeweiligen Kinder betrifft, so scheint es, werden Jennifer Garner und Jennifer Lopez wohl nicht so bald einen gemeinsamen Nenner finden, hie├č es noch im vergangenen Jahr. Denn w├Ąhrend JLo f├╝r ihren verschwenderischen Lebenswandel bekannt ist, gilt Garner als ├Ąu├čert bodenst├Ąndig. Weswegen Insider behaupteten, die Schauspielerin sei um den Einfluss der S├Ąngerin auf ihren Ex-Mann Ben Affleck und somit auch auf die gemeinsamen Kinder besorgt. Mittlerweile scheint es in der Patchwork-Familie mit der gemeinsamen Kindeserziehung besser zu klappen.

Garner und Affleck haben Drama hinter sich gelassen

Affleck war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet. Ihre Trennung hatten die beiden 2015 nach zehn Jahren Ehe bekannt gegeben. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder. Jennifer Lopez teil sich mit Ex-Mann Marc Anthony Zwillinge im Teenageralter. Seit vergangenem Sommer ist sie mit Garners Ex Affleck verheiratet.