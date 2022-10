"Sad Affleck": Der Grund, warum Ben Affleck immer so traurig aussieht?

Alkoholprobleme, Scheidung, Entzug: Hollywoodstar Ben Affleck blickt auf so manch schwierige Zeit in seinem Leben zurück. Aktuell dürfte es ihm aber besser denn je gehen: Er und Jennifer Lopez schweben auf Wolke sieben, haben vor wenigen Monaten geheiratet. Und dennoch: Wenn Paparazzi den "Batman"-Star vor die Linse bekommen, sieht dieser nicht selten aus, als wäre ihm eine Laus über die Leber gelaufen - oder als wäre er zutiefst traurig. Zuletzt sorgte der Schauspieler für Schlagzeilen, als er sich in den Flitterwochen in Paris während eines Restaurantbesuchs in den Armen von JLo ausweinte und von dieser getröstet werden musste. Auch wenn er in seiner Wohngegend in L.A. unterwegs ist, wirkt Affleck oft bedrückt. Zudem scheint der Hollywoodstar in letzter Zeit auffällig viel zu rauchen.

Unter der Fuchtel von Jennifer Lopez?

Aber was hat es auf sich mit dem ewig miesepetrigem Look von Ben Affleck, wegen dem er auf Social Media als "Sad Affleck" - also "trauriger Affleck" - bezeichnet wird?

"Quellen sagen mir, dass Jennifer verzweifelt versucht, ihn vom Rauchen abzuhalten", verrät Society-Experte Rob Shuter gegenüber RTL. "Ben raucht zwar gerne, aber sie haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Er darf rauchen, aber nicht im Haus." Das allein dürfte aber nicht der Grund für den grantigen Gesichtsausdruck des Schauspielers sein.