24 Badezimmer: Das neue 60-Millionen-Anwesen von Ben Affleck und JLo

TMZ berichtet, dass es auch einen kompletten Friseur- und Nagelsalon, ein Heimkino, einen Weinkeller, eine Whiskey-Lounge sowie Sauna und Massageräume gibt. Hinter dem Haupthaus befindet sich ein Infinity-Pool mit Blick auf die Umgebung. Das Grundstück verfügt über zwei private umzäunte Eingänge.

60 Millionen - und das war noch ein Schnäppchen

60,85 Millionen US-Dollar in bar sollen Affleck und Lopez für die Immobilie hingeblättert haben. Dabei handelt es sich noch um ein Schnäppchen: Sie zahlten fast 15 Millionen US-Dollar unter dem geforderten Preis von 75 Millionen US-Dollar. Das Anwesen kam erstmals 2018 für 135 Millionen US-Dollar auf den Markt, doch der Preis wurde bei der erneuten Listung in diesem Jahr fast halbiert. Unterstützung beim Hauskauf bekamen sie von dem renommierten Immobilienmakler Brett Lawyer, der schon mit Stars wie Katy Perry und Madonna zusammengearbeitet hat.

Berichten zufolge sollen Affleck und JLo bereits dabei sein, ihr neues Heim zu beziehen. Am Mittwoch seien bereits Unmengen an Möbeln in das neue Domizil der beiden Stars gebracht worden sein, berichtet unter anderem die Daily Mail. Vor dem Eingang parkten mindestens sechs Fahrzeuge und es wurden verschiedene Teppiche, Blumen und Einrichtungsgegenstände abgeladen. Offiziell bestätigt hat das Paar den Hauskauf aber noch nicht.