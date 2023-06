"Übermäßig dominanter" Prinz William behandelte Kate wie "freches Kind"

Anfang Juni hat Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah im Rahmen einer prunkvollen Zeremonie Radschwa Al Saif geheiratet. Dem Jawort wohnten zahlreiche Vertreter europäischer Adelshäuser bei - darunter auch Prinz William und Prinzessin Kate. Doch während der britische Thronfolger in der Öffentlichkeit normalerweise sehr besonnen auftritt, mangelte es ihm auf der Hochzeit in Jordanien ernsthaft an Gelassenheit, urteilt eine Körpersprache-Expertin.

William behandelte Ehefrau Kate wie "freches Kind"

Der Prinz von Wales wurde dabei gefilmt, wie er seine Frau ermahnte, sich zu beeilen, als diese der Braut ihre Glückwünsche aussprach. "Hopp, hopp", sagte er zu Catherine und deutete ihr mit einer sichtlich genervten Handgeste, sie sollte sich doch beeilen, während diese noch mit der Braut plauderte.

Williams forsches Verhalten wurde nicht nur auf Social Media von Royal-Fans getadelt. Auch Körpersprache-Expertin Judi James gefiel es kein bisschen, wie sich der Royal verhielt.

