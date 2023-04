Aalglatt nur Fassade? Umgang mit aufbrausendem William soll schwierig sein

Der Prinz und die Prinzessin von Wales gelten beide als äußerst auf das Protokoll bedacht. Über Prinz William hieß es aber schon oft, er neige zu Tobsuchtsanfällen, wenn keine Kameras auf ihn gerichtet sind. 2020 hatte Robert Lacey, der Autor des Buches "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult", bereits ein ungewohnt unbequemes Bild des britischen Thronfolgers gezeichnet.

