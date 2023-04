Nicht wiederzuerkennen: Bridget Fonda spricht erstmals über Rückzug vor 20 Jahren

Fotos von Bridget Fonda sorgten vergangene Woche für Schlagzeilen. Fast zwanzig Jahre, nachdem sie die Schauspielerei an den Nagel gehängt hatte, wurde die Neuzigerjahre-Ikone in der Öffentlichkeit geknipst. Auf den Bildern, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, ist Fonda kaum wiederzuerkennen: Mit deutlich mehr Gewicht, grauen Haaren und einer Brille wurde der "Jackie Brown"-Star in Los Angeles fotografiert, als er dabei war, Besorgungen zu machen.