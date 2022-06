Prinz William rastet aus: Emotionaler Wutausbruch auf Video - Palast reagiert

"Sie waren hier draußen und haben nach uns gesucht", hört man Prinz William in Rage in die Kamera sagen und anschließend: "Wie können Sie es wagen, sich so unseren Kindern gegenüber zu verhalten? Hier herumschleichen und nach uns und unseren Kindern suchen?" Danach wird er ausfällig: "Ich bin an einem Samstag mit meinen Kindern auf einer ruhigen Radtour unterwegs und Sie verraten mir nicht einmal Ihren Namen. Sie sind unverschämt, Sie sind widerlich ... Warum sind Sie hier?"

Eine Frauenstimme, vermutlich Herzogin Catherine, ist auf dem Videomaterial ebenfalls zu hören. Diese wirft dem Fotografen vor: "Wir sind mit unseren Kindern auf einer Radtour unterwegs, wir haben Sie bei unserem Haus gesehen."

Fans äußern sich zu Video von Prinz William auf Social Media

Durch die tragische Vorgeschichte von Prinz William und der Presse in Bezug auf den Tod seiner Mutter Diana äußern sich einige Fans zum Video in den sozialen Netzwerken. Einer teilte das Video und schrieb dazu: "Prinz William wird von der Presse belästigt."

Ein weiterer kommentierte: "Das ist beunruhigend. Warum durfte dieser Mann so nah bei ihm sein?" Auch dieser Twitter-Nutzer hatte etwas zum Vorfall zu sagen: "Ja, der Fotograf impliziert, dass es alles Zufall war, aber da seine Kamera immer noch aktiv ist, war es das nicht. Verletzung der Privatsphäre. Prinz William war zu Recht wütend."