Madonna im Spital: Familie auf das Schlimmste gefasst

Bevor sie bewusstlos aufgefunden und auf die Intensivstation gebracht wurde, soll Madonna noch bis zur Grenze der Belastbarkeit trainiert haben. Im Spital sei Madonna über Nacht intubiert worden. Inzwischen atme sie wieder selbstständig. Sie soll bereits von der Intensivstation in ein normales Krankenhauszimmer verlegt worden sein. Ihre älteste Tochter Lourdes Leon sei an ihrer Seite geblieben, berichtet The New York Post.