Tour-Proben bis Belastungsgrenze: Wie sich Madonna vor Kollaps geschunden hat

Madonnas Familie auf das Schlimmste gefasst

Eine weitere Quelle berichtet, dass die "Queen of Pop" am Samstag nicht ansprechbar gewesen sei und in ein Krankenhaus in New York gebracht wurde, wo sie intubiert worden sein soll und schließlich auf die Intensivstation gebracht wurde.

Laut Page Six soll Madonna inzwischen wieder extubiert und von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt worden sein. Ihre älteste Tochter Lourdes Leon sei an ihrer Seite geblieben.

Madonnas langjähriger Manager Guy Oseary erklärte auf Instagram, dass Madonna "eine schwere bakterielle Infektion entwickelte, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte".

Das Umfeld der Musiker zeigt sich zutiefst besorgt. Madonnas Zustand sei so ernst, dass ihre Verwandten sich "auf das Schlimmste vorbereiteten", sagte ein Familienmitglied gegenüber DailyMail.com.

"In den letzten Tagen wusste niemand wirklich, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor", so der anonyme Verwandte. "Deshalb wurde es seit Samstag geheim gehalten."

"Jeder glaubte, dass wir sie verlieren könnten", so der Insider über Madonnas Zustand.

Das Familienmitglied verriet zudem, der Zusammenbruch sei ein Weckruf für Madonna gewesen, die bisher immer geglaubt habe, sie sei "unbesiegbar" und sich extrem angestrengt habe, um sich auf die Tour vorzubereiten.