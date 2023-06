Skandal-Mama "Octomom": "Nahezu bewegungsunfähig" nach Achtlings-Geburt

Rund vierzehn Jahre nach der Geburt ihrer Achtlinge sei sie in ihrer Beweglichkeit beeinträchtigt. Die Schwangerschaft sei damals eine enorme Belastung für ihren Körper gewesen, so "Octomom" in ihrem Posting.



​​​​​"Als Folge der Schwangerschaft erlitt ich drei weitere Bandscheibenvorfälle (einen Bandscheibenvorfall war auf eine arbeitsbedingte Verletzung vor Jahrzehnten zurückzuführen); bilateraler Ischias; beschädigtes Kreuzbein und periphere Neuropathie (und als Krönung noch eine zerrissene Bauchhöhle)", erzählte Suleman, die neben ihren Achtlingen noch sechs weitere Kinder hat, die alle durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden.

"Nahezu Immobilität" nach Achtlings-Geburt

Training ist daher umso wichtiger für die 14-fache Mutter. Denn würde sie einen sitzenden Lebensstil führen, würde sie ihre Behinderung arbeitsunfähig machen, erklärt sie.

Je aktiver sie sei, desto weniger Schmerzen habe sie, teilt Suleman mit. "Mehrere Tage ohne Krafttraining verschlimmern meine ohnehin schon quälenden Rückenschmerzen und meine nahezu Immobilität", erklärte sie.