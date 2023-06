Gwyneth Paltrow oben ohne beim Sonnenbaden: Ein Detail irritiert

Mit ihren zum Teil fragwürdigen Wellness-Tipps hat Oscar-Preisträgerin und "Goop"-Gründerin Gwyneth Paltrow in der Vergangenheit ja schon so manches Mal für Kopfschütteln gesorgt. So erntete sie zuletzt Kritik, als sie in einem Podcast erzählte, statt auf feste Mahlzeiten zum Teil auf Infusionen zu setzen. Viel ist es generell nicht, was die Schauspielerin den Tag über zu sich nimmt. Bis Mittags wird intermittierend gefastet. In der Früh gibt es deswegen nur Kaffee. "Ich mag Suppe zu Mittag", schwärmte Paltrow. "Ich esse an vielen Tagen Knochenbrühe", sagte sie. Nach reichlich Bewegung kredenzt sich Paltrow ein gemüsereiches Abendessen. Kritik in den sozialen Medien wurde laut, Paltrows Ernährungstipps seien gefährlich. Ihr selbst wurde gar eine Essstörung nachgesagt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Infusionen und kaum Nahrung: Paltrows Wellness-Tipps immer alarmierender

Jetzt erhitzt Paltrow abermals die Gemüter im Netz.

Gwyneth Paltrow: Benutzt sie keinen Sonnenschutz?

Eigentlich wollte sie nur ein paar Eindrücke aus ihrem Italien-Urlaub teilen, als sie unter anderem ein Foto auf Instagram veröffentlichte, auf dem sie mit ihrem Ehemann Brad Falchuk beim Sonnenbaden zu sehen ist. Das Paar posiert braungebrannt. Paltrow scheint auf ein Bikini-Oberteil zu verzichten, verdeckt ihrem Oberkörper aber mit einem ihrer Arme.

➤ Lesen Sie hier mehr: Gwyneth Paltrow zeigt ihre dekadente Morgenroutine