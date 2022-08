Gwyneth Paltrow zeigt ihre dekadente Morgenroutine

Nach dem Sporteln gönnt sich die zweifache Mutter etwas Zeit allein in einer privaten Sauna, wo sie ein Buch liest und Selleriesaft trinkt. Über den Effekt des Saunaaufenthalts behauptet die Oscar-Preisträgerin, dass sie sich "entgiftet, ein wenig benommen und sehr rot im Gesicht" fühle. Anschließend geht es unter die Outdoor-Dusche. "Ich mache danach immer eine schöne Dusche im Freien, das ist einer meiner Lieblingsorte im Haus", schwärmt Paltrow in einem auf Youtube veröffentlichten Clip - wobei sie natürlich nicht darauf verzichtet, von Goop vermarktete Pflegeartikel zu bewerben. "Meine Dusche ist voll mit sauberen Schönheitsprodukten", so Paltrow, bevor sie die Zuseher mit unter die Dusche nimmt und sich beim Haarewaschen und Einseifen filmen lässt.