Prinz Harrys angeblich geplante zweite Hochzeit könnte ganz anders als die erste werden

Mehrere Boulevardmedien berichten aktuell, dass Harry und Meghan ihr Eheversprechen erneuern wollen. Ein namentlich nicht genannter Insider erzählte dem Heat-Magazin etwa, dass die beiden eine Zeremonie in den USA planen würden. "Sie sehen sich verschiedene Veranstaltungsorte an, überlegen, welche Art von Feier sie wollen und wie viele Gäste sie einladen", so die vermeintliche Quelle.

Eine Person soll demnach schon fix auf der Liste stehen: Meghans Mutter Doria Ragland. "Sie wird das einzige Familienmitglied sein", so der Insider. Daneben sollen enge Freunde des Paares geladen werden. "Sie sind jetzt verliebter denn je und stolz auf alles, was sie in den letzten vier Jahren zusammen durchgemacht haben. Dass sie sich noch einmal das Jawort geben, ist eine schöne Art, das zu unterstreichen." Offiziell bestätigt wurden die Spekulationen bislang nicht. Sollen sie sich bewahrheiten, dürfte sich Harrys und Meghans zweite Hochzeit in Sachen Intimität und Privatheit deutlich von der ersten unterscheiden.