Harry und Meghan "sollten Zeit einplanen, die Queen zu besuchen"

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden in wenigen Wochen nach Europa reisen - offiziell, um an Wohltätigkeits-Veranstaltungen teilzunehmen. Neben Deutschland wird es die beiden auch in Harrys alte Heimat Großbritannien verschlagen. Ob dabei ein Familienbesuch vorgesehen ist, ist unklar. Die britische Adelsexpertin Ingrid Seward meint, dass Meghan und Harry aber in jedem Fall etwas Zeit für "wichtige Familienangelegenheiten einplanen sollten".

Familienfrieden

"Sie mag 96 Jahre alt sein und unter Mobilitätsproblemen leiden, aber sie hat immer noch das Sagen", so Seward gegenüber der Zeitung Mirror über Queen Elizabeth II.. Der Herzog und die Herzogin von Sussex - so Harrys und Meghans offizielle Titel - würden die Queen "nicht verärgern wollen", heißt es demnach. "Es würde gut ankommen, wenn sie den Aufwand nach Schottland zu reisen, auf sich nehmen."

Die Queen befindet sich aktuell nämlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral, wo sie ihren traditionellen Sommerurlaub verbringt. Dort bekommt sie Besuch von verschiedenen Mitgliedern ihrer Familie.