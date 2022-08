"Ängstlicher" Prinz Harry kehrt nach Großbritannien zurück

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan kommen Medienberichten zufolge demnächst nach Großbitannien. Es wäre ihre erste Reise in Harrys altes Heimatland seit dem 70-jährigen Thronjubiläum der Queen im Juni. Der britische Körpersprache-Experte Darren Stanton analysierte Harrys Auftritt - und zeigt sich gespannt, wie er sich bei dem neuerlichen Heimatbesuch verhalten würde. Gegenüber dem Magazin Marie Claire gab Stanton an, dass Harry im Juni manchmal ängstlich wirkte, während sich Meghan wohler zu fühlen schien. "Meghan bewies, dass sie sich von früherer Kritik nicht beeindrucken lässt", so Stanton. "Sie zeigte keine Anzeichen von Angst. Für sie war es ganz normal, und ihr Selbstbewusstsein war durchgehend präsent."

Prinz Harry habe sich demanch nicht so leicht getan. "Harrys Körpersprache unterschied sich drastisch von Meghans. Wir sehen oft eine Veränderung der Emotionen bei ihm, wenn er in Anwesenheit der Öffentlichkeit und der Presse ist", so Stanton weiter. "Er senkt den Kopf, eine Geste der Angst, und sein Gesicht wird rot. Es war der erste Auftritt von ihm und Meghan in Großbritannien seit ihrer Entscheidung, dauerhaft nach Kalifornien zu ziehen, und es ist klar, dass Harry besorgt war."

Harry habe sich bei Thronjubiläum unwohl gefühlt