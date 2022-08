Neuer royaler Superstar am Horizont: Queen-Liebling James erobert Rampenlicht

Hatte er sich bei Auftritten in der Vergangenheit meist im Hintergrund gehalten, ist mittlerweile auch die britische Presse auf den Sohn von Prinz Edward aufmerksam geworden. "Queen-Enkel tritt ins Rampenlicht", titelte etwa die Daily Mail nach James' Besuch bei den Commonwealth Games.

Darum ist James kein Prinz

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, wie der junge Mann mit vollem Namen heißt, kam 2007 einige Tage vor Heiligabend in Frimley, Surrey, via Kaiserschnitt zur Welt. Wie zuvor seine ältere Schwester Lady Louise wurde er im Frimley Park Krankenhaus geboren. "Sehr süß und sehr verschmust", sei Prinz Charles' Neffe nach Angaben seines Vaters Edward als Baby gewesen. Mit seiner Geburt nahm James zuerst den fünften Platz in der britischen Thronfolge ein. Mittlerweile steht er an fünfzehnter Stelle.