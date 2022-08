Von Kate eiskalt ignoriert: Prinz William muss Tochter Charlotte bei Sport-Event trösten

Nachdem das royale Trio auf der VIP-Tribüne Platz genommen hatte, um den Sportstars beim Schwimmen, Hockey und Turnen zuzusehen, dürfte Charlotte die Zeit dann aber doch etwas lang geworden zu sein. Unruhig rutschte sie in ihrem Sitz hin und her, schnitt freche Grimassen und begann in einem Moment sogar zu schmollen.