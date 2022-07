Prinz Harry und Herzogin Meghan: "Beziehungsende mit Tränen"

Prinz Harry lebt mit seiner kleinen Familie seit seinem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals in den USA. Wohl unabhängiger, privater und glücklicher, als ihm das hinter Palastmauern je möglich gewesen wäre. Der britische Autor Tom Bower will der neuen Harmonie aber nicht trauen. In seinem neuen vermeintlichen "Enthüllungsbuch" "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors" schreibt er laut Page Six bereits das Ende von Harrys und Meghans Ehe herbei.

Hofdame der Queen war pessimistisch

Dabei bezieht er sich auf einen angeblichen Kommentar von Lady Susan Hussey, die seit den 1960er Jahren eine der Hofdamen von Königin Elizabeth II. ist. Im Vorfeld der Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018 soll sie gesagt haben: "Das wird alles in Tränen enden. Merk dir meine Worte." Lady Susan war laut Bower Teil des Teams, das Meghan zu Beginn ihrer Beziehung mit Harry helfen sollte, sich als Royal zurechtzufinden.