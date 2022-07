Doch keine Einladung auf Schloss Balmoral? Sussexes brüskierten Queen

Das US-amerikanische Portal Page Six will nun aber in Erfahrung gebracht haben, dass Meghan und Harry den Erwartungen zum Trotz doch nicht auf Schloss Balmoral eingeladen worden sein sollen. Gleich mehrere Quellen sollen bestätigt haben, dass die Sussexes Harrys Großmutter diesen Sommer keinen Besuch abstatten werden.

2019 enttäuschten Sussexes Queen mit Absage

Meghan und Harry hatten ja bereits während ihrer Zeit im britischen Königshaus mit der Tradition, die Königin in den schottischen Highlands zu besuchen, gebrochen. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 hatte Meghan ihren Mann zwar noch zu seiner Familie nach Balmoral begleitet. Schon damals hieß es jedoch, dass die frühere "Suits"-Darstellerin mit der alljährlichen Moorhuhnjagd, welche die Royals in Schottland veranstalten, gehadert haben soll. Medienberichten zufolge soll Harry seiner Frau zuliebe sich daraufhin geweigert haben, an traditionellen Jagdausflügen teilzunehmen.