Prinz William & Kate: Streit wegen polarisierendem Auftritt von Sohn George?

Nicht das erste Mal, dass das Outfit des jungen Royals für Diskussionen sorgte. Beim Finale der Fußball-EM im vergangenen Jahr trat George ebenfalls elegant in Erscheinung. Dies sei aber nicht von Anfang an festgestanden. "Offenbar gab es eine Diskussion zwischen William und Kate darüber, ob ihr Sohn das England-Trikot tragen sollte. Kate hat diesen Streit anscheinend gewonnen", schrieb die australische Journalistin Natalie Oliveri. Ob es bei dem aktuellen Fall ebenfalls Steit gab? Unklar.

Am 22. Juli hat Prinz George seinen neunten Geburtstag gefeiert. Der Kensington Palast veröffentlichte zu seinem Festtag ein Foto des Dritten in der britischen Thronfolge an einem Strand in Großbritannien. Er trägt ein hellblaues Polo-Shirt und lächelt in die Kamera. Die gescheitelten Haare hängen ihm ins Gesicht. Das Foto hat wie schon oft Herzogin Kate geschossen.