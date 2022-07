Prinzessinnen Beatrice & Eugenie "haben Mühe, mit Prinz William herzlich zu bleiben"

"Prinz William und Charles tun dies zum Wohle der Monarchie. Sie wissen, was die Bevölkerung über Andrew denkt, nämlich dass er sich endgültig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen sollte." Zudem soll Charles nach seiner Thronbesteigung eine schlanke Monarchie planen - was für die beiden Schwestern heißen würde, dass sie an Bedeutung verlieren könnten.

Nach seinen Verstrickungen in einen Missbrauchsskandal wurden für den britischen Queen-Sohn Andrew zuletzt unter anderem zum Geburtstag keine Flaggen mehr auf britischen Regierungsgebäuden gehisst. Allerdings wurden auch die anderen Kinder der Queen - mit Ausnahme von Prinz Charles sowie Prinz William und Kate - von der Liste derer genommen, für die an ihren Ehrentagen die Union-Jack-Beflaggung angeordnet ist, wie die Nachrichtenagentur PA am meldete.

Im Februar hatte im Missbrauchsskandal ein millionenschwerer Vergleich mit der US-Klägerin Virginia Giuffre Andrew erneut negative Schlagzeilen beschert.

Ob Prinz Andrew nun in der Öffentlichkeit auftreten oder gewürdigt werden sollte, ist ein kontroverses Thema, das die Royals immer wieder umtreibt. Für Unverständnis sorgte bei manchen, dass sich Queen Elizabeth II. beim offiziellen Gedenkgottesdienst im Frühjahr von Andrew zu ihrem Platz begleiten ließ. Beim Auftritt auf dem Balkon nach der "Trooping the Colour"-Parade zum Thronjubiläum Anfang Juni durfte der zweitälteste Queen-Sohn jedoch nicht dabei sein.