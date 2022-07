Bisher ungesehenes Skandal-Foto bedroht Ansehen der Royal Family

Wird Peinlich-Foto von Andrew schon bald veröffentlicht?

"Uns fiel die Kinnlade herunter, als wir es sahen", behauptet außerdem eine Quelle, die angeblich weiß, was auf dem Foto abgebildet ist. "Es würde Andrew sehr in Verlegenheit bringen – und stellen Sie sich vor, wie hoch die Messlatte liegen muss, um ihn nach allem, was passiert ist, in Verlegenheit zu bringen."

Der von Prinz Andrew geknipste Schnappschuss würde aber auch den Rest der königlichen Familie "in Verlegenheit bringen", sollte er jemals publik werden, ist sich Harrison sicher. Prinz Andrew soll Berichten zufolge bisher alles daran gesetzt haben, besagtes Foto privat zu halten. Doch der BBC-Fotograf behauptet, dass es möglicherweise als Teil eines bevorstehenden Films über das berüchtigte Interview von 2019 gezeigt werden könnte.

"Es gibt noch viel mehr von diesem Tag, das noch nicht öffentlich bekannt ist", kündigte der preisgekrönte Porträtfotograf Harrison gegenüber der Daily Mail weiter an.