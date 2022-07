Trauerspiel beendet: Fürstin Charlène erfindet sich selbst neu

Gleich zwei Auslandsreisen hat die monegassische Landesfürstin in letzter Zeit absolviert: Im Juni reiste sie zusammen mit Albert nach Oslo. Erst vor wenigen Tagen stand ein gemeinsamer Besuch im Vatikan an. Und auch Solo-Termine absolviert Charlène mittlerweile vermehrt. Ihre Kritiker, die ihr in der Vergangenheit nicht selten vorwarfen, sie würde bei öffentlichen Auftritten zuweilen zuwider dreinschauen und regelrecht unglücklich wirken, belehrt die Fürstin inzwischen auch eines Besseren. So auch, als sie am Dienstag ohne Albert eine Seniorenresidenz in Monaco besuchte. Hier verbreitete Charlène nicht nur mit ihrem sonnengelben Kleid gute Laune. Sie strahlte regelrecht, als sie Mitarbeiter und die Bewohner des Heims begrüßte und auch während ihrer Visite, konnte die Fürstin mit ihrer gewinnenden Art bei den Senioren punkten, mit denen sie sich herzlich unterhielt.