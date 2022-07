Ohne Charlène in der USA: Was es mit Alberts heimlicher Reise auf sich hat

Nachdem sich Fürst Albert II. von Monaco in den vergangenen Wochen regelmäßig an der Seite seiner Ehefrau Charlène präsentiert hatte, ist der 64-Jährige kürzlich ohne seine Frau und Kinder in die Vereinigten Staaten gereist, so Medienberichte.

Albert: Überraschungsbesuch bei Sportveranstaltung in USA

Der monegassische Landesfürst besuchte am Samstag, dem 23. Juli, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Hayward Field der Universität von Oregon, die vom 15. bis 24. Juli stattfinden. Charlène war bei dem Überraschungsbesuch in den USA nicht mit dabei, obwohl - wie unter anderem die Gala feststellt, die Veranstaltung die ehemalige Profischwimmerin bestimmt auch hätte interessieren können. Immerhin gilt Sport als eine gemeinsame Leidenschaft des Fürstenpaares.