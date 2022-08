Prinz William und Kates müssen an großem "Problem" arbeiten

Die britsiche Queen besitzt eine Reihe an Urlaubsdomizilen, die regelmäßig von den Mitgliedern der Royal Family genutzt werden. Sie selbst befindet sich dezeit auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Die 96-Jährige werde dort in den nächsten Wochen wie üblich Besuch von verschiedenen Mitgliedern ihrer Familie bekommen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Berichten zufolge könnten auch Prinz Harry, seine Frau Meghan und die gemeinsam Kinder Archie und Lilibet anreisen."

Prinz William und Kate hatten am Dienstg die Commonwealth Games in Birmingham besucht und sollen auch in den kommenden Wochen kleinere öffentliche Auftritte geplant haben. Erst im Herbst werden sie dann wieder vollumfänglich ihren Verpflichtungen nachgehen. "Es führt kein Weg daran vorbei: William und Kate haben ein Urlaubsproblem. Nur weil sie sich mehrere Monate im Jahr frei nehmen können, bedeutet das nicht, dass sie dies auch tun sollten", so Elser.