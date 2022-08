Queen-Leibwächter brüllt Touristin an, weil sie sein Pferd berührt

Mit der Leibwache der britischen Königin ist offenbar nicht zu spaßen: Dies beweist ein Video, das sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken verbreitet. Darin ist eine Touristin zu sehen, die lautstark von einem Wächter zurechtgewiesen wird, weil sie für ein Foto sein Pferd berührt hatte. "Halten Sie sich von der Leibwache der Königin fern. Fassen Sie die Zügel nicht an", schreit er die Dame an. Die Frau erschreckt sichtlich.