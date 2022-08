"Eine kleine Kate"

In dem kurzen Clip ist Charlotte in einem gepunkteten Kleid zu sehen. Stylingtechnisch kommt sie dabei ganz nach Herzogin Kate, die zuletzt bei mehreren Auftritten auf Polkadot-Outfits gesetzt hatte. Und auch mit den langen, offenen Haaren erinnert Georges und Louis' Schwester inzwischen mehr an ihre Mutter als an die Königin. "Eine kleine Kate", stellt ein Royal-Fan begeistert fest.