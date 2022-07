Prinz William und Harry haben eine Schwester, die niemand kennt

So sehr sie auch versuchen, ihr Privatleben unter Verschluss zu halten: Prinz William und Prinz Harry stehen seit ihrer Kindheit kontinuierlich unter Beobachtung - auch wenn sich Harry inzwischen mit seiner Frau Herzogin Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet ein neues - unabhängiges - Leben in den USA aufgebaut hat. Was viele aber nicht wissen: William und Harry beiden haben eine Stiefschwester, von der selbst so mancher Royal-Fan nichts weiß. Die 44-jährige Laura Lopes ist Herzogin Camillas Tochter aus deren geschiedener Ehe mit Andrew Parker Bowles. Die beiden haben außerdem noch Sohn Tom.