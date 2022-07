Harry und Meghan: "Monumentaler Streit" mit Royal Family

Es war eine folgenschwere Entscheidung, als Prinz Harry und Herzogin Meghan am 8. Jänner 2020 auf Instagram bekannt gaben, als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten. Wenige Tage später kam es auf Schloss Sandringham zu einem Treffen der königlichen Familie, bei dem das Vorhaben der Sussexes im Detail besprochen wurde und das als "beispiellos" in der Geschichte der britischen Royals gilt. Am 18. Jänner wurde dann eine Vereinbarung bekannt gegeben, wonach Meghan und Harry "keine arbeitenden Mitglieder der britischen Königsfamilie mehr seien" und ihre Titel "Royal Highness" [zu Deutsch: "Königliche Hoheit"] künftig nicht weiter verwenden würden.

"Monumentaler Streit" vor letztem Auftritt der Sussexes als ranghohe Royals

Vor dem sogenannten Megxit war es zu Spannungen zwischen Meghan und Harry und Teilen der Königsfamilie gekommen. Die Sussexes selbst haben im vergangenen gegenüber Oprah Winfrey Einblicke gegeben in die Schwierigkeiten, mit denen sie damals konfrontiert haben.

In seinem neuen Buch "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors" berichtet auch Autor Tom Bower über die Ereignisse, die zu dem Bruch der Sussexes mit dem Königshaus geführt haben sollen. Bower sprach mit insgesamt 80 Personen, die das Herzogpaar persönlich kennen, und will dabei unter anderem in Erfahrung gebracht haben, dass es vor Meghans und Harrys letzten Auftritt als ranghohe Royals zu einem "monumentalen Streit" gekommen sein soll.