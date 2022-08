Prinzessin Anne feierte 72. Geburtstag - Queen gratuliert mit Foto

Zum ihrem 72. Geburtstag hat Queen-Tochter Prinzessin Anne am Montag Glückwünsche aus der Königsfamilie erhalten. Auf dem Twitter-Account des Buckingham-Palasts, auf dem auch offizielle Mitteilungen von Königin Elizabeth II. (96) verbreitet werden, war ein Foto der Princess Royal - so ihr offizieller Titel - zu sehen mit violettem Sommerhut. Dazu der Wunsch, sie möge einen "very happy birthday" haben.