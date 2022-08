Prinz Harry muss zurück nach UK, weil Vergangenheit ihn eingeholt hat

Zum Thronjubiläum seiner Großmutter Queen Elizabeth II. war Prinz Harry im Juni erstmals mit Ehefrau Herzogin Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) in die alte Heimat gereist. Schon bald sollen sie ein weiteres mal nach Großbritannien reisen. Das inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Paar werde in Europa einige Wohltätigkeitsorganisationen besuchen, die ihnen besonders am Herzen liegen, hieß es in einer Mitteilung.

Benefiz und Rechtliches

Der britische Adelsexperte Neil Sean meint hingegen, dass Harry und Meghan anreisen, um Rechtsstreitigkeiten zu lösen. "Laut einer sehr guten Quelle müssen sie nach Großbritannien zurückzukehren, um einige ziemlich heikle Probleme (...) zu klären", so Sean in seiner Youtube-Sendung. Dies müssten sie "persönlich" machen, da Online-Angebote eine gewisse Gefahr bergen würden, so Sean.