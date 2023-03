Mit ihren nicht gerade erforderlichen und praktikablen Wellness-Tipps hat Gwyneth Paltrow in der Vergangenheit ja schon oft die Gem├╝ter gespaltet. Jetzt hat die Oscar-Preistr├Ągerin und Gr├╝nderin des Lifestyle-Blogs Goop einmal mehr Einblicke in ihre Beauty-Routine gegeben - und sich prompt schon wieder einen Shitstorm auf TikTok eingehandelt. Viele User finden die von Paltrow geteilten Sch├Ânheits- und Fitness-Tipps nicht nur ungesund. Sie sind auch der Meinung, dass die Schauspielerin selbst gar nicht so gesund aussieht, trotz ihres vermeintlich gesundheitsbewussten Lifestyles.

Paltrow: Infusionen statt saftige Mahlzeiten

Den Sturm der Entr├╝stung hatte ein Auftritt Gwyneth Paltrows in einer Folge des Podcasts "The Art of Being Well", was ├╝bersetzt so viel wie "Die Kunst, gesund zu sein" bedeutet. Darin sprach die 50-J├Ąhrige ├╝ber ihre t├Ągliche Wellness-Routine und outete sich als Fan von Vitamin-Infusionen. In einem Video, das ihm Rahmen des Auftritts entstand, h├Ąngt sie zudem am Tropf und erz├Ąhlt: "Ich liebe Infusionen."

Bisher seien Glutathion [Anm.: Eiwei├č, bestehend aus drei verschiedenen Aminos├Ąuren] und Phosphatidylcholin [komplexe Lipide, die in den Zellen vorhanden sind und verschiedene Funktionen im Stoffwechsel, im Gehirn und Immunsystem haben] ihre Favoriten. "Sie sind ziemlich schwer zu finden, und sie geben mir ein so gutes Gef├╝hl", f├╝gte sie hinzu.