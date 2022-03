Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi zeigen sich wieder zusammen

Nach sieben Jahren Ehe gaben Moderatorin Michelle Hunziker und Designer Tomaso Trussardi im Jänner offiziell ihre Trennung bekannt. Nach insgesamt zehn Jahren Beziehung hätten sie "beschlossen, unser Lebensprojekt zu ändern", hieß es damals in einer Mitteilung.

Seither wurden die beiden kaum miteinander gesehen. Stattdessen sah man die 45-Jährige wieder öfters an der Seite ihres Ex-Mannes Eros Ramazzotti. In ihrer TV-Sendung gab es für ihn sogar einen Kuss vor laufender Kamera. Trotz aller Gerüchte, die beiden würden wieder ein Paar sein, gaben der Sänger und Hunziker jedoch kurz darauf zu aller Enttäuschung ihrer Fans bekannt, sie seien nur Freunde. Nun teilte die dreifache Mutter einen besonderen Moment in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto ist sie mit Tomaso Trussardi zu sehen.

Hunziker und Trussardi zeigen sich erstmals wieder gemeinsam

Die deutsche BILD berichtete, dass der TV-Flirt zwischen seiner Ex-Partnerin und dem Vater ihrer Tochter Aurora den 38-jährigen Trussardi angeblich "fassungslos" machte.