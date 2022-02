Michelle Hunziker: Hat ihr TV-Kuss mit Eros Ramazzotti nun Folgen?

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gaben nach sieben Jahren Ehe vor einigen Wochen offiziell ihre Trennung bekannt. Nun k√ľsste die Moderatorin ihren Ex-Mann Eros Ramazzotti im Fernsehen. Kurz darauf sprachen die 45-J√§hrige und der S√§nger allerdings Klartext und zerst√∂rten die Hoffnungen vieler Fans: "Wir sind nur Freunde." Trussardi soll aber angeblich dennoch nicht so begeistert von ihrem Auftritt gewesen sein.

Hunziker: Tomaso Trussardi "fassunglos" wegen TV-Kuss?

Im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera zeigte sich der Unternehmer vor kurzem offen und gestand im Gespr√§ch √ľber seine Trennung mit Michelle Hunziker: "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, und ich liebe sie immer noch, aber in einer anderen Form." Die deutsche BILD berichtete nun, dass der TV-Kuss zwischen seiner Ex-Partnerin und dem Vater ihrer Tochter Aurora den 38-J√§hrigen angeblich dennoch "fassungslos" machte. Von der gemeinsamen Schmuse-Show in ihrer Sendung "Michelle Impossible" sei er angeblich alles andere als begeistert gewesen.