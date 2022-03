"Er ist es leid": Regelmäßige Streits zwischen Shakira und Gerard Piqué

Auch wenn die kolumbianische Musikerin damit nicht zu verstehen geben wollte, dass sie und ihr Ehemann sich tatsächlich trennen würden, enthüllte sie, dass sie und Piqué dennoch regelmäßig Streiten würden.

Besonders eine Sache dürfte den 35-Jährigen am "Hips Don't Lie"-Star stören: "Mein armer Ehemann, Freund, Baby Daddy, wie auch immer man ihn nennen will, muss so lange auf mich warten. Er ist es leid." Ihre ständige Unpünktlichkeit soll immer wieder zu Problemen in ihrer Ehe führen. "Er ist sehr streng, sehr pünktlich. Er ist in einer Fußballmannschaft aufgewachsen, er ist ein Teamplayer", fuhr Shakira fort. Aufgrund ihres Jobs hätte sie kein Zeitgefühl: "Meine Karriere hat mein ganzes Leben in Anspruch genommen, sodass ein Sonntag für mich dasselbe ist wie ein Montag. [...] Ob ich samstags, sonntags oder montags arbeiten muss, ist das Gleiche"

Die 45-Jährige gab weiter zu: "Ich bin viel pünktlicher geworden, seit ich ihn kenne. Wir streiten uns eigentlich nur, weil ich zu spät komme und er auf mich wartet."