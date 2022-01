Melanie Müller: "Scheidung ist manchmal gar nicht so schlecht"

Unter Tränen gestand die Reality-TV-Darstellerin, wie schlecht es ihr in den letzten Wochen ging und was für ein Kampf die vergangenen Wochen für sie waren. "Wir haben uns täglich gestritten", gab Melanie Müller über ihre Ehe preis. Nun würde es ihr besser gehen: "Jetzt ist eine angenehme Ruhe. Ich bin dadurch erwachsener geworden und will einfach nur noch nach vorne und nicht zurück gucken."

Um auch symbolisch mit ihrer Ehe abzuschließen, schoss sie zu Silvester ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft: "Es war sehr, sehr emotional." Dennoch scheint sich die zweifache Mutter über die Entscheidung zum Ehe-Aus sicher zu sein: "Ich glaube so eine Scheidung ist manchmal gar nicht so schlecht."