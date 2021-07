Aber was hat Melanie Müller überhaupt machen lassen? Auf der Instagram-Seite des von ihr markierten Beauty-Docs findet sich eine weitere Vorher-Nachher-Collage von Melanie Müller, die bereits Anfang Juni veröffentlicht wurde. Hier wird aufgelistet, was in den vergangenen sechs Monaten am Gesicht der Sängerin so alles verändert wurde. So wurden unter anderem eine Nasenverkleinerung, eine Lippenmodellierung, Botox-Behandlungen und ein Lifting mithilfe von Hyaluronsäure durchgeführt.