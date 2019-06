Melanie Müller im 6. Monat: "Geschockt von geplanter Schwangerschaft"

Eigentlich lebt Müller mit ihrem Mann Mike Blümel und ihrer Tochter auf einem eigens umgebauten Bauernhof in Sachsen. Was dazu führe, dass Mia viel Zeit im Flieger verbringe. Ihr Mann komme mit der Kleinen so oft es geht nach Mallorca, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

"Manchmal ist mein Mann so zwei, drei Tage die Woche Hausfrau. Er macht sie bettfertig, spielt mit ihr, macht sie früh wieder fertig. Weil ich einfach schlafen muss. Die Kleine hat natürlich viel mehr davon, wenn ich fit im Kopf bin und mit ihr spiele, als wenn ich unkonzentriert bin", erzählt die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin.