Melanie Müller in Sorge um Mann: "Habe Angst, dass er im Rollstuhl landet"

"Der Eingriff findet unmittelbar an meinem eh schon fest umschlossenen Rückenmark statt und ist deswegen für mich ziemlich gefährlich. Der Arzt wird den Hals von vorn öffnen und dann an Speiseröhre und Stimmbändern vorbei an die Halswirbelsäule gehen", führt Müllers Mann weiter aus.

Vergangenen Sommer sah sich das Ehepaar ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Blümer hatte sich im August mit Corona infiziert. Später bestätigte Müller, dass auch sie sich bei ihrem Ehemann mit Covid-19 angesteckt hat. Ihre beiden Kinder wurden ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Bei Blümer verlief die Erkrankung schwerer als beim Rest der Familie. Von seiner Corona-Erkrankung konnte sich der Musikproduzent aber zum Glück erholen.