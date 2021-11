Mit anderem Mann gesichtet: Melanie Müller verteidigt Schmuse-Fotos

Eigentlich sollten Melanie Müller und ihr Ehemann Mike am 24. November ihren Hochzeitstag feiern, doch ausgerechnet da wurde die ehemalige Dschungelcamperin in Begleitung eines anderen Mannes in Berlin gesichtet. Fotos, die von deutschen Medien veröffentlicht wurden, zeigen die 33-Jährige sichtlich vertraut mit ihrem Begleiter. Die beiden halten Händchen, gehen zusammen essen und später im Auto wird ein Kuss ausgetauscht.

Melanie Müller über anderen Mann: "Er tröstet mich"

Bereits bei "Promi Big Brother" hatte sich abgezeichnet, dass es zwischen der Ballermann-Sängerin und ihrem Mann kriselt. Doch Melanie Müller hatte beteuert, ihre Ehe retten zu wollen.

Bild-Informationen zufolge soll es sich um einen gelernten Optiker namens Uwe handeln, der ein Bekannter des Ehepaares Müller sein und mit Melanie bereits länger befreundet sein soll. Nun nimmt die "Promi Big Brother"-Gewinnerin zu den verfänglichen Bildern Stellung, die sie mit dem anderen Mann zeigen.