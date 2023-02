"Gegenreaktion unterschätzt": Meghan in USA unbeliebter als einstiges Hassobjekt Camilla

Mit ihrer Netflixdoku "Harry & Meghan" wollten der Herzog und die Herzogin von Sussex ihr ramponiertes Image geraderücken und einige Details über ihre Entscheidung, dem Königshaus den Rücken zu kehren, erläutern. In seinen Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare") gibt Prinz Harry weitere Einblicke in sein Leben als Royal, das für ihn unerträglich geworden ist. Mittlerweile wirkt es aber oft so, als wären die öffentlichen Rechtfertigungen des Herzogpaares von Sussex ein Schuss nach hinten gewesen. Denn nicht nur Hollywoods Elite soll Harry und Meghan inzwischen meiden - ihre Beliebtheit in den USA ist in den vergangenen Wochen erheblich gesunken.

Meghan und Harry: Ist man in den USA das Jammern leid?

"Die beiden sind in den USA unfassbar unbeliebt geworden", berichtete Royal-Experte Nile Gardiner vor wenigen Tagen auf Twitter. "Sie sind bereits in Großbritannien Außenseiter", stellte er fest, "aber ihre transatlantische Kampagne des Hasses und der Lügen gegen die königliche Familie ist spektakulär nach hinten losgegangen."