Herber Rückschlag für Meghan und Harry: Hollywood-Elite wendet sich ab

Kim Kardashian, Sharon Stone und Jessica Alba zählten zu den Promis, die zusammen mit der TV-Legende ihren Geburtstag feierten. Die Sussexes jedoch waren bei der Party nicht anwesend, berichtet Express.

Machen sich Meghan und Harry unbeliebt?

Meghan nannte Oprah einmal eine enge Freundin und Vertraute. Dass keine Einladung zu Winfreys Geburtstag erfolgt scheint, lässt die Gerüchteküche brodeln. "Brüskierungen wie diese zeigen, dass sich das Blatt bei den Sussexes wendet", unkt etwa Kara Kennedy in einer Kolumne in The Spectator. Das Wagnis, ihre Verpflichtung als Royals zu argebeiten gegen Geld und einen Promistatus getauscht haben, habe sich für das Paar nicht ausgezahlt.