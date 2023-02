Ashton Kutcher: "Mila Kunis hat mir gesagt, ich sei ein Arschloch"

In einem Interview mit Esquire erinnerte sich der 44-j├Ąhrige Kutcher daran, wie Kunis zu ihm sagte: "Du warst ein Arschloch", nachdem sie angefangen hatten, einander zu daten.

Die Schauspielerin spielte damit darauf an, wie sich Kutcher nach seiner Trennung von Demi Moore verhalten hat. "War ich?", habe er daraufhin nachgebohrt. "Ja, du warst gut zwei Jahre lang ein Arschloch", habe Kunis ihm klipp und klar geantwortet.

"Was unsere Beziehung beschleunigt hat, war die Sache an Mila, dass ich sie immer bewundert hatte", sagte Kutcher zu Esquire. "Ihre Talente, ihre F├Ąhigkeiten, ihre Gaben. Aber ich wusste, dass sie mich nicht brauchte. Und sie wusste, dass ich sie nicht brauchte."

Kutcher soll Moore wiederholt betrogen haben

In ihren Memoiren "Inside Out" packte Demi Moore ├╝ber ihre Ehe mit Ashton Kutcher aus. Sie behauptet darin, dass der "Two and a Half Men"-Star sie nicht nur einmal, sondern mehrmals betrogen haben soll. Zudem habe er sie darum gebeten, eine Nacht mit ihm und einer anderen Frau zu verbringen. "Ich wollte ihm zeigen, wie viel Spa├č er mit mir haben kann und wie locker ich bin", schreibt Moore in ihrem Buch. Die zwei Versuche mit einer anderen Frau seien aber ein Fehltritt f├╝r sie gewesen, der zu den Seitenspr├╝ngen ihres Ex-Mannes beigetragen h├Ątte.