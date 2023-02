Jessica Simpson über Affäre mit berühmtem Filmstar: "Fühlte mich wie Callgirl"

Jessica Simpson teilt in ihrem neuen Buch "Movie Star: They Always Say They’re Single" intime Details über ihre Vergangenheit – einschließlich einer berüchtigten Affäre, die sie angeblich mit einem Filmstar hatte, dessen Namen sie aber nicht nennt.

Jessica Simpson: Geheime Affäre mit berühmtem Filmstar

Zu einem ersten Treffen kam es bei den Video Music Awards 2001. "Dieser Megastar, von dem ich als Heranwachsende dachte, dass er so heiß ist, hat mich von oben bis unten beäugt. Als würde er mich mit seinen Augen ausziehen", schreibt die 42-Jährige in ihrem von Amazon veröffentlichten Essey, der am 1. Februar erschienen ist.