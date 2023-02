Keanu Reeves: Einstweilige Verfügung gegen angeblichen Verwandten

TMZ berichtet, dass der Mann etwa einmal einen Rucksack mit einem DNA-Testkit auf dem Privatgelände des Schauspielers zurückgelassen hat, weil er beweisen will, dass sie verwandt sind - eine Behauptung, die Reeves bestreitet.

Zuletzt machten aber auch freudigere Schlagzeilen die Runde. 17 Jahre nach dem Kinostart von "Constantine" mit Reeves als Exorzist unter der Regie von Francis Lawrence soll der Horrorfilm eine Fortsetzung erhalten. Das Studio Warner Bros. habe für das Projekt grünes Licht gegeben, berichten 2022 mehrere US-Branchenblätter. Oscar-Preisträger Akiva Goldsman ("A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn") soll das Drehbuch schreiben. Reeves und Lawrence sind demnach zusammen an Bord. Im Interview mit Total Film gab Reeves kürzlich an, dass ihm die Fortsetzung des Films ein persönliches Anliegen wahr. Er habe jährlich bei den Produzenten nachgefragt, ob er wieder in seine alte Rolle schlüpfen dürfe.