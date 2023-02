Er war ihr mehr als einmal untreu: Kutcher über Probleme in Ehe mit Demi Moore

Als sie für Dreharbeiten in New York war, habe sie Zeitungsberichte über Kutcher und seine Affäre mit einer 21-Jährigen gesehen, die er laut Moore beim Kegeln mit ihrer Tochter Rumer Willis kennengelernt habe. Darauf angesprochen, habe Kutcher keine Reue gezeigt. Das Paar blieb danach weiterhin zusammen. Aber Kutcher soll sie ein weiteres Mal betrigen haben - beim Junggesellenabschied seines Freundes Danny Masterson in San Diego, mit der damals 22-jährigen Sara Leal. Und das ausgerechnet an ihrem sechsten Hochzeitstag.Kutcher über Scheidung: "Fühlte mich wie Versager"

Die Scheidung von Moore sei aber auch für ihn alles andere als einfach gewesen, betonte Kutcher jetzt in seinem jüngsten Interview. "Nichts gibt dir so das Gefühl, ein Versager zu sein, wie eine Scheidung. Eine Scheidung fühlt sich an, wie ein kompletter Reinfall. Du hast in der Ehe versagt. Es ist demütigend und peinlich", gestand er jetzt dem Esquire-Magazin.