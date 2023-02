Co-Star über Katherine Heigls ruinierten Ruf: "Sie hatte schlechte Momente"

Es gab Zeiten, da galt Katherine Heigls als größte Zicke Hollywoods. Ihr schlechter Ruf veranlasste sie sogar dazu, einen Therapeuten aufzusuchen. Nach wie vor gilt Heigl im Filmbusiness als "schwierig" - was sie aber nicht länger auf sich sitzen lassen will. 2021 stellte sie in einem Interview mit der Washington Post klar: "Ich habe vielleicht ein paar Dinge gesagt, die den Leuten nicht gefallen haben, aber dann eskalierte es zu: sie ist undankbar, schwierig und unprofessionell", beschwerte sich der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star. Nachvollziehen kann sie die Kritik an ihrer Person allerdings nicht.

Josh Duhamel verteidigt Heigl gegen schlechten Ruf

Unterstützung bekam Heigl jetzt von ihrem ehemaligen Co-Star Josh Duhamel. Im Podcast "Chicks in the Office" von Barstool Sports verteidigte der Schauspieler die 44-Jährige jetzt gegen ihren schlechten Ruf. Duhamel, der mit Heigl 2010 in "Life As We Know It" und 2011 in "Silvester" zu sehen war, sagte über seine Kollegin: "Sie hat wahrscheinlich einige Dinge gesagt, von denen sie wünschte, sie hätte sie zurücknehmen können, aber meine Erfahrung mit ihr vor und hinter der Kamera war großartig."

Der 50-Jährige fügte hinzu, er sei der Meinung, dass Heigl aufgrund einzelner Vorfälle möglicherweise falsch charakterisiert wurde.