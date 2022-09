Kinder groß geworden: Katherine Heigl zeigt ihre Familie samt Hund

Seit 2007 ist der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Katherine Heigl mit Sänger Josh Kelley verheiratet. Im September 2009 adoptierte das Paar ein Mädchen aus Korea. Im April 2012 wurde bekannt, dass die Schauspielerin und der Musiker eine weitere Tochter adoptiert haben. Am 20. Dezember 2016 brachte Heigl dann einen leiblichen Sohn zur Welt.

Katherine Heigl teilt süßes Familienfoto

Heigl hatte einen Kaiserschnitt. "Meine Ärztin hatte Mühe, ihn herauszuholen, weil er eingekeilt und noch nicht ganz bereit war, den Mutterleib zu verlassen", hatte sie nach der Geburt ihres Sohnes Joshua erzählt.

Inzwischen wird Heigls und Kelleys jüngster Spross bald sechs Jahre alt. Und auch die anderen beiden Kinder der Schauspielerin sind inzwischen ganz schön groß geworden, wie ein Familienschnappschuss zeigt, den Heigl jetzt auf Instagram veröffentlicht hat und der sie zusammen mit Söhnchen Joshua, ihren Töchtern Naleigh und Adalaide, ihrem Ehemann und dem Familienhund zeigt.

"Von unserer Familie an deine", schrieb Heigl unter das Bild, anlässlich des National Family Day, der in den USA alljährlich am vierten Montag im September gefeiert wird.