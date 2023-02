Die Lage ist ernst: Erzbischof soll König Charles helfen

Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles' Mutter Queen Elizabeth II war am 2. Juni 1953 ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt worden. Sie starb am 8. September 2022. Seitdem ist Charles Sohn König.

Es werde sich um einen Gottesdienst handeln, der die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken werde, aber auch in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt sei, hatte der Palast mitgeteilt. Es sei ein "Anlass für Feier und Prunk".

Welby begleitet derzeit Papst Franziskus bei seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr. Von Freitag bis Sonntag halten sich die beiden in Kinshasa auf. Gemeinsam mit dem Moderator der Generalversammlung der presbyterianischen Kirche von Schottland, Iain Greenshields, besuchen sie den Südsudan. Die drei Kirchenführer sprechen von einer "ökumenischen Pilgerfahrt des Friedens".