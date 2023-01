Prinz Andrew: Seitenhieb gegen Harrys und Meghans Hochzeit

Eigentlich gilt das Verhältnis von Prinz Harry und Herzogin Meghan eigentlich als innig. Umso mehr wundert es, dass Prinzessin Eugenies Vater Prinz Andrew sich in einem Interview einen Seitenhieb gegen die Hochzeit des Paares erlaubte, als er das Jawort von Meghan und Harry mit dem von Eugenie verglich.

Andrew prahlte in Interview über Gästeliste bei Eugenies Hochzeit

Sowohl Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank als auch Prinz Harry und die ehemalige Meghan Markle trauten sich 2018 in der St. George's Chapel in Windsor. Die Sussexes traten am 19. Mai vor den Traualtar. Eugenie, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, am 12. Oktober.